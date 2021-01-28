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Более половины россиян поддерживают вакцинацию от коронавируса 

ТАСС и ещё 1 44 минуты назад
Более половины россиян поддержали вакцинацию от коронавируса
Фото: РИА Новости
Более половины россиян (57%) поддерживают массовую вакцинацию от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, представленные на экспертной дискуссии клуба "Валдай".
Согласно представленным данным, 57% респондентов поддерживают инициативу массовой вакцинации, а 29% выступают против.
Работа российских властей по предотвращению распространения коронавируса в стране оценивается положительно (56%), а уровень негативных оценок снизился до 27%. В январе продолжают снижаться ожидания роста числа заболевших — до 18%, данный показатель достиг минимальных значений за весь период наблюдений. 45% россиян считают, что в ближайшие две недели (после 25 января) количество заболевших будет снижаться.
Данные опроса также свидетельствуют, что в течение последнего времени 72% россиян не сталкивались с дефицитом лекарств в аптеках, 27% — сталкивались.
Опрос ВЦИОМ проводился во второй половине января, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте 18 лет и старше.
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Общество , Валдайский клуб , ВЦИОМ , Москва
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