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Москва

В России рассказали о числе безработных 

Lenta.ru 45 минут назад
В России зарегистрировали 2,56 миллиона безработных
Фото: РИА Новости
Число официально зарегистрированных безработных в России сейчас составляет 2,56 миллиона человек. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, его слова приводит газета «Ведомости».
По словам министра, ситуация на рынке труда в настоящее время стабилизируется. Котяков напомнил, что, по данным Росстата, в декабре 2020 года уровень безработицы составил 5,9 процента, а пиковое значение — 6,4 процента — фиксировалось в августе 2020-го.

«На текущий день состоят на учете порядка 2,56 миллиона граждан. Напомню, что в сентябре этот показатель превышал 3,7 миллиона человек», — сказал министр.

Однако официальная статистика учитывает только тех россиян, кто встал на биржу труда. Безработным считается лишь тот, кто занимался поиском работы последние четыре недели и готов приступить к работе в течение недели.
Ранее в январе президент России Владимир Путин поручил восстановить рынок труда до конца года. «К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда. Такая задача, как вы знаете, перед правительством поставлена, и она должна быть выполнена», — говорил он и отмечал, что в последние несколько месяцев наметилась тенденция к снижению безработицы, но ее уровень по-прежнему остается высоким.
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Общество , Антон Котяков , Владимир Путин , Ведомости
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