В России зарегистрировали 2,56 миллиона безработных

По словам министра, ситуация на рынке труда в настоящее время стабилизируется. Котяков напомнил, что, по данным Росстата, в декабре 2020 года уровень безработицы составил 5,9 процента, а пиковое значение — 6,4 процента — фиксировалось в августе 2020-го.

«На текущий день состоят на учете порядка 2,56 миллиона граждан. Напомню, что в сентябре этот показатель превышал 3,7 миллиона человек», — сказал министр.

Однако официальная статистика учитывает только тех россиян, кто встал на биржу труда. Безработным считается лишь тот, кто занимался поиском работы последние четыре недели и готов приступить к работе в течение недели.