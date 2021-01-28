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Бауманка, РГГУ и МГИМО вернутся к очному обучению 

РИА Новости 1 час назад
Бауманка, РГГУ и МГИМО вернутся к очному обучению
Фото: РИА Новости
МГТУ имени Баумана, РГГУ и МГИМО возвращаются к очному обучению с 8 февраля, сообщается на сайтах вузов.

"С радостью спешим вам сообщить, что 8 февраля наш университет начинает работу в привычном очном формате! Все меры по предотвращению распространения COVID-19 сохраняются. Не забывайте про обязательные меры индивидуальной защиты: маски, социальную дистанцию и обработку рук антисептиком", — говорится в сообщении.

Также о возвращении к очному обучению заявил Российский государственный гуманитарный университет с уточнением, что для иностранцев, которые не могут въехать на учебу в РФ, обучение продолжится в дистанционном формате. В онлайне останутся и потоковые лекции, которые посещает более 50 человек.

"С 8 февраля мы возвращаемся к очным занятиям с сохранением одного или двух дистантных дней в зависимости от факультета или магистерской программы", — сообщается на сайте Московского государственного института международных отношений.

Уточняется, что для тех, кто не может приехать на учебу из-за закрытых границ, занятия продолжается дистанционно.
Ранее о возвращении к очному обучению сообщили Финансовая академия при правительстве РФ и Российский университет дружбы народов.
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Общество , РУДН , МГИМО , МГТУ им. Баумана , Финансовый университет
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