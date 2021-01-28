Бауманка, РГГУ и МГИМО вернутся к очному обучению 

"С радостью спешим вам сообщить, что 8 февраля наш университет начинает работу в привычном очном формате! Все меры по предотвращению распространения COVID-19 сохраняются. Не забывайте про обязательные меры индивидуальной защиты: маски, социальную дистанцию и обработку рук антисептиком", — говорится в сообщении.