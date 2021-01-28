Голикова призвала регионы отслеживать ситуацию с вакцинацией

Регионы России должны отслеживать доступность записи на вакцинацию от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы ориентируем регионы на то, чтобы они постоянно отслеживали ситуацию с записью на вакцинацию — и доступностью самой вакцины, и доступностью записи", — сказала Голикова на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Замглавы кабмина уточнила, что правительство также рекомендовало регионам обеспечить довоз до пунктов вакцинации или организовать мобильное вакцинирование для жителей отдаленных и труднодоступных местностей, где нецелесообразно и невозможно развернуть прививочные пункты.
"Особое внимание мы обращаем на то, что необходимо прививать граждан старше 60 лет и тех граждан, которые страдают хроническими заболеваниями и находятся на диспансерном учете", — добавила Голикова.