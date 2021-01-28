Попова допустила отказ от масок в 2021 году

Анна Попова. В 2021 году люди смогут полностью отказаться от масок, заявила глава Роспотребнадзора

По её словам, такая надежда действительно есть.

Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся, — отметила глава ведомства в интервью Первому каналу.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 793 810.

Согласно данным оперштаба, количество активных случаев составляет 492 901.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 26 775 человек — до 3 229 258. Жертвами COVID-19 стали 575 человек, всего зарегистрирован 71 651 летальный исход.