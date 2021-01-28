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В Кремле ответили на вопрос о надбавках для работающих пенсионеров 

Мария Иванова 43 минуты назад
В Кремле ответили на вопрос о надбавках для работающих пенсионеров
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти рассматривают вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам, но окончательную позицию пока не сформировали. Об этом сообщает ТАСС.

«Это тема для достаточно интенсивной дискуссии, но в данном случае пока никаких позиций не сформулировано», — сказал Песков.

Он напомнил, что до 1 февраля правительство должно представить предложения по индексации таких выплат.
Как сообщал «Рамблер», в 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда.
Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что власти не считают эти индексации целесообразными. Он подчеркивал, что зарплаты работающих пенсионеров растут «более высокими темпами», чем предполагалось в прогнозах правительства, и напоминал, что после выхода работающего пенсионера на пенсию, вся накопленная и не полученная им индексация будет учтена при окончательном расчете.
Осенью 2020-го комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроекты о возвращении индексации выплат работающим пенсионерам.
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Комментарии
Общество , Антон Силуанов , Дмитрий Песков , Госдума , Минфин
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