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Ефремов рассказал, как «укрощает молнии» в колонии 

РИА Новости и ещё 1 39 минут назад
Ефремов рассказал, как «укрощает молнии» в колонии
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в Белгородской колонии за смертельное ДТП, устроился работать в пошивочный цех. Соответствующую информацию распространила газета "Коммерсант".
Ефремов в беседе с изданием рассказал о своей нынешней работе.

"Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на швейке", — сказал в шутку Ефремов.

Помимо шитья, актер, по его словам много времени уделяет чтению.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.
Судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в том числе на телевидении. В итоге из-за публичных высказываний по делу защищавшего артиста Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса на год, а представителя потерпевших Александра Добровинского — на два. А свидетели защиты, которых привлек Пашаев, стали фигурантами уголовного дела о даче заведомо ложных показаний.
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Общество , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , ФСИН , Газета "Коммерсантъ" , Красногорск , Московская область
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