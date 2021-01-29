Ефремов рассказал, как «укрощает молнии» в колонии 

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Актер Михаил Ефремов , отбывающий наказание в Белгородской колонии за смертельное ДТП, устроился работать в пошивочный цех. Соответствующую информацию распространила газета "Коммерсант".

Ефремов в беседе с изданием рассказал о своей нынешней работе.

"Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на швейке", — сказал в шутку Ефремов.

Помимо шитья, актер, по его словам много времени уделяет чтению.

Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров , впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима , затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.