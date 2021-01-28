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В Крыму с туристов перестанут требовать справки об отсутствии COVID-19 

Алиса Селезнёва 43 минуты назад
В Крыму с туристов с 1 февраля перестанут требовать справки об отсутствии COVID-19
Фото: ТАСС
С 1 февраля в Севастополе будет снят ряд ограничений, введенных из-за COVID-19. В частности, гостиницы смогут принимать постояльцев без справок об отсутствии коонавируса. Об этом говорится на официальном портале города.
Сегодня на заседании оперативного штаба было также решено, что с 1 февраля возобновят работу театры, кинотеатры и музеи, с заполнением залов и помещений на 30%.

«С 1 февраля предлагается разрешить заведениям общественного питания вернуться к обычному режиму работы — без временных ограничений, но с соблюдением всех правил Роспотребнадзора. Будут разрешены корпоративы и торжества, но с ограничением численности участников до 15 человек», — пояснил губернатор региона Михаил Развожаев.

Также все ограничения сняли с проведения экскурсий на свежем воздухе, а обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет будет заменена на рекомендацию.

«Для этой категории граждан продлевается возможность оформить больничный лист, чтобы находиться дома, до 28 февраля», — добавил глава региона.

При этом в Севастополе продолжает действовать масочный режим, а жители и гости города обязаны соблюдать социальную дистанцию.
Как сообщал «Рамблер», ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «пандемия идет на спад», и сообщил об отмене ряда введенных ранее ограничений. Так, с 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы носит в Москве рекомендательный характер, а развлекательным заведениям можно работать всю ночь.
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Общество , Сергей Собянин , Михаил Развожаев , Роспотребнадзор
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