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В Минздраве спрогнозировали рост заболеваемости гриппом весной 

Парламентская газета и ещё 5 1 час назад
В Минздраве спрогнозировали рост заболеваемости гриппом весной
Фото: PEXELS.COM
Показатели заболеваемости гриппом в России могут повыситься к началу весны, заявила заместитель директора по научной работе ФГБУ «НИИ гриппа имени Смородинцева» Минздрава России Дарья Даниленко. Об этом пишет РИА «Новости».

«Высока вероятность, что к весеннему сезону увидим подъём заболеваемости вирусом гриппа», — сказала она на онлайн-конференции.

Ранее Министерство здравоохранения расширило список лиц, которые должны ставить прививку от гриппа. В перечень добавили работников сферы предоставления услуг, вахтовиков, сотрудников правоохранительных органов и пограничников, сотрудников социального обслуживания и МФЦ, госслужащих.
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Общество , Минздрав РФ , МВД , РИА Новости
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