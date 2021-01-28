В Минздраве спрогнозировали рост заболеваемости гриппом весной 

Показатели заболеваемости гриппом в России могут повыситься к началу весны, заявила заместитель директора по научной работе ФГБУ «НИИ гриппа имени Смородинцева» Минздрава России Дарья Даниленко. Об этом пишет РИА «Новости».
«Высока вероятность, что к весеннему сезону увидим подъём заболеваемости вирусом гриппа», — сказала она на онлайн-конференции.
Ранее Министерство здравоохранения расширило список лиц, которые должны ставить прививку от гриппа. В перечень добавили работников сферы предоставления услуг, вахтовиков, сотрудников правоохранительных органов и пограничников, сотрудников социального обслуживания и МФЦ, госслужащих.