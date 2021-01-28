Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

ФСИН обвинила Навального в нарушении правил условного наказания до и после комы 

Елена Прошина 53 минуты назад
Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд заменить условное наказание на реальное для политика Алексея Навального. Об этом глава профильного управления ведомства Елена Коробкова сообщила «Интерфаксу».

«Он систематически нарушал условия испытательного срока до своей госпитализации», — рассказала она.

По словам Коробковой, в январе-августе 2020 года политик минимум шесть раз не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни.
В квартиру Навального пришли с обысками
Навальный с 3 марта 2015 года находится на учете филиалов УФСИН по Москве. На него была возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц вплоть до истечения 29 декабря 2020-го назначенного ему испытательного срока.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы.
Комментарии 513
Общество , Видео , Алексей Навальный , Елена Коробкова , ФСИН , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
00:57
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
Шоу-бизнес Общество
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
00:12
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
Происшествия
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
02:04
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
Происшествия
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
00:10
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
Происшествия
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
00:53
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
Происшествия
Видео группового поиска АПЛ условного противника
00:53
Видео группового поиска АПЛ условного противника
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение