ФСИН обвинила Навального в нарушении правил условного наказания до и после комы 

Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд заменить условное наказание на реальное для политика Алексея Навального. Об этом глава профильного управления ведомства Елена Коробкова сообщила «Интерфаксу».
«Он систематически нарушал условия испытательного срока до своей госпитализации», — рассказала она.
По словам Коробковой, в январе-августе 2020 года политик минимум шесть раз не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни.
Навальный с 3 марта 2015 года находится на учете филиалов УФСИН по Москве. На него была возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц вплоть до истечения 29 декабря 2020-го назначенного ему испытательного срока.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы.