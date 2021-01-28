ФСИН обвинила Навального в нарушении правил условного наказания до и после комы 

«Он систематически нарушал условия испытательного срока до своей госпитализации», — рассказала она.

По словам Коробковой, в январе-августе 2020 года политик минимум шесть раз не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни.

Навальный с 3 марта 2015 года находится на учете филиалов УФСИН по Москве. На него была возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц вплоть до истечения 29 декабря 2020-го назначенного ему испытательного срока.

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы.