В Башкирии приостановили введение «ковидных паспортов» 

Власти Башкирии приостановили введение ковидных паспортов, они начнут действовать, когда от коронавируса будут вакцинированы не менее 25% жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе ковидных паспортов, которые будут получать жители с антителами. Отмечалось, что на держателей таких удостоверений не будут распространяться многие ограничения режима повышенной готовности. Кроме того, обладатели антиковидных паспортов смогут получать скидку на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонементов в бассейны и фитнесс-центры, а также билетов в театр. Идея введения таких паспортов вызвала общественный резонанс.

"Запуск в Башкортостане проекта антиковидных паспортов для тех, кто привился от коронавируса, перенесли. Они начнут действовать, когда в республике вакцинируют не менее 25% взрослого населения", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Ранее Хабиров заявлял, что резонанс в обществе вызвало слово "паспорт", и сказал, что это можно будет называть "справкой".

В четверг вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства обратила внимание регионов на вредность и нецелесообразность введения ковидных паспортов.