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Ланового подключили к искусственной вентиляции легких 

Алиса Селезнёва 32 минуты назад
Ланового подключили к искусственной вентиляции легких
Фото: РИА Новости
Знаменитый актер Василий Лановой подключен к искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как сообщал «Рамблер», второго января стало известно, что 86-летний Василий Лановой и его 72-летняя жена Ирина Купченко заразились коронавирусом и проходят лечение в одной из московских больниц. У Ланового было обнаружено поражение 5% легких.
Лановой вместе с супругой заразились коронавирусом
Сегодня состояние Ланового резко ухудшилось, у артиста упал уровень кислорода в крови, сообщает Mash.
Актера перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. При этом за последние дни Василий Лановой получил четыре отрицательных теста на коронавирус, отмечает канал.
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Общество , Василий Лановой , Ирина Купченко
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