Ланового подключили к искусственной вентиляции легких 

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Как сообщал «Рамблер», второго января стало известно, что 86-летний Василий Лановой и его 72-летняя жена Ирина Купченко заразились коронавирусом и проходят лечение в одной из московских больниц. У Ланового было обнаружено поражение 5% легких.

Сегодня состояние Ланового резко ухудшилось, у артиста упал уровень кислорода в крови, сообщает Mash.

Актера перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. При этом за последние дни Василий Лановой получил четыре отрицательных теста на коронавирус, отмечает канал.