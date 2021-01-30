Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

В России выявлено еще 19 032 новых случая коронавируса 

Газета.Ru и ещё 35 41 минуту назад
В России выявлено еще 19 032 новых случая коронавируса
Фото: РИА Новости
В России выявили еще 19 032 новых случая коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале. Больше всего случаев инфекции за последние 24 часа зарегистрировано в Санкт-Петербурге (2 512), Москве (2 430), Московской области (1 069).
В стране за прошедший день выздоровели 24 502 пациента, скончались 512. За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 3 832 080 жителей России, умерли 72 697 человек, вылечились 3 279 964.
Ранее россиянам напомнили, что вакцина от коронавируса не поступает в розничную продажу, поэтому в медучреждениях не имеют права требовать денег за прививку.
Видео дня. Муж облил жену бензином и пытался поджечь
Газета.Ru: последние новости
В Крыму принесли извинения за скандал с акцией "Блокадный хлеб" В Крыму принесли извинения за скандал с акцией "Блокадный хлеб" В России запретили ретушировать фотографии для паспортов В России запретили ретушировать фотографии для паспортов Попова: в РФ не выявили распространение "британского" штамма COVID-19 Попова: в РФ не выявили распространение "британского" штамма COVID-19
Общество , Новости регионов , Воронежская Область , Москва , Московская область , Нижегородская Область , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
00:30
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
В мире Общество
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
00:11
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
Происшествия
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
02:17
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
Происшествия
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
01:08
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
01:40
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
Общество Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение