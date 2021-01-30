В России выявлено еще 19 032 новых случая коронавируса 

России выявили еще 19 032 новых случая коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале. Больше всего случаев инфекции за последние 24 часа зарегистрировано в Санкт-Петербурге (2 512), Москве (2 430), Московской области (1 069).

В стране за прошедший день выздоровели 24 502 пациента, скончались 512. За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 3 832 080 жителей России, умерли 72 697 человек, вылечились 3 279 964.

Ранее россиянам напомнили, что вакцина от коронавируса не поступает в розничную продажу, поэтому в медучреждениях не имеют права требовать денег за прививку.