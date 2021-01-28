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В России за сутки выявили 19 238 случаев заражения коронавирусом 

ИА Regnum и ещё 1 28 января 2021
В России за сутки выявили 19 238 случаев заражения коронавирусом
Фото: РИА Новости
За минувшие сутки в РФ выявили 19 238 носителей коронавируса, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.
Новые случаи зафиксированы во всех регионах России. Лидируют Москва (2799), Санкт-Петербург (2284) и Подмосковье (1044). Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 3 813 048 случаев заражения SARS-CoV-2.
За сутки справились с болезнью 26,2 тыс. человек (за всё время — свыше 3,2 млн человек), скончались от коронавирусной инфекции 534 пациента (72 185 человек с начала распространения вируса).
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Общество , ИА REGNUM , Москва , Московская область , Санкт-Петербург
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