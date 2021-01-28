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Москва

Пока вы спали: Названы «короли» российской недвижимости 

Алиса Селезнёва 28 минут назад
Пока вы спали: Названы «короли» российской недвижимости
Фото: ТАСС
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ЦБ назвал российские регионы с самым большим ростом цен

Данные Банка России говорят о том, что в декабре 2020 года цены росли быстрее в более бедных регионах, а не в богатых. Об этом пишет «Коммерсант».
Так, в ЦФО самый низкий прирост цен был зафиксирован в Москве (3,8%), а лидерами по инфляции стали Воронеж (6,9%), Тульская и Липецкая (6,1%) области. В Сибирском федеральном округе цены меньше всего выросли в Новосибирске и Томске. На Урале рост цен был сильнее в Кургане, чем в Ханты-Мансийске и Салехарде.
В Приволжье лидерами по росту инфляции стали Саратовская и Пензенская области, на Юге страны— Калмыкия, на Северо-Западе — Петрозаводск и Сыктывкар, на Дальнем Востоке — Еврейская АО и Амурская область, на Северном Кавказе — Дагестан.
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Названы «короли» российской недвижимости

Лидером рейтинга «российских королей недвижимости» стала компания «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, заработавшая на аренде за 2020 год $1,28 млрд На втором месте оказалась «Ташир-групп» Самвела Карапетяна ($585 млн за год), на третьем — группа «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых ($460 млн), пишет журнал Forbes.
При этом, по данным издания, на фоне пандемии коронавируса доходы компаний-участников рейтинга упал на 24%. Больше всех пострадали владельцы торговой недвижимости и гостиниц.
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Генсек НАТО призвал увеличить расходы на оборону из-за России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены альянса увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми к «агрессивным действиям» России. Об этом говорится в заявлении председателя военного комитета НАТО Стюарта Пича.

«Генеральный секретарь призвал союзников продолжать наращивать оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и обеспечить готовность наших Вооруженных сил противостоять таким вызовам, как агрессивные действия России, терроризм и риски, связанные с подъемом Китая», — заявил он.

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Telegram разрешил переносить переписку из других мессенджеров

Мессенджер Telegram выпустил обновление, разрешившее пользователям переносить историю переписки из других приложений, в частности WhatsApp, Line или KakaoTalk, а также удалять группы для всех участников и историю звонков, пишет «Коммерсант».
Обновление вышло на фоне «цифровой миграции» из-за изменения политики WhatsApp и блокировки аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter.
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Россияне перевели 1 трлн рублей через СБП

За два года существования Системы быстрых платежей (СБП) россияне совершили с ее помощью более 139 млн операций на сумму 1 трлн рублей. Об этом со ссылкой на данные Центробанка России пишет газета «Известия».
По данным регулятора, системой уже воспользовались свыше 15 млн клиентов. При этом за последний год их число выросло в 15 раз.
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Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
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Общество , Йенс Столтенберг , Самвел Карапетян , Дональд Трамп , Центральный банк России , НАТО , газета "Известия" , Forbes
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