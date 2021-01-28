В России запретили ретушировать фотографии для паспортов

России запретили даже минимальную обработку или ретушь фотографий для паспортов, сообщает «Российская газета». Важно, чтобы внешность гражданина РФ была отображена в документе со всеми ее особенностями, уверены в полиции.

11 января в силу вступил новый административный регламент МВД , включающий в себя правила выдачи и замены паспортов. Нововведение исключает редактирование снимка «с целью улучшения внешнего вида». Также отныне не допускаются фотографии человека в цветных линзах. Если гражданин носит очки, то на паспорт следует сфотографироваться в очках без тонированных стекол, а оправа при этом не должна закрывать глаза.

Запрещаются фото в форменной одежде, верхней одежде, шарфах, закрывающих подбородок. В головном уборе фотографироваться можно, только если его ношение не предусматривает религия, и он не закрывает овал лица.

«Фотография в паспорте гражданина РФ должна соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления», — говорится в документе.

Человек должен быть изображен на снимке строго анфас с открытыми глазами, смотрящими вперед, и закрытым ртом. Допускается как черно-белый снимок, так и цветной.