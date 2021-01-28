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Россия оказалась хуже Украины в рейтинге коррупции 

Lenta.ru и ещё 3 15 минут назад
Россия уступила Украине в рейтинге коррупции
Фото: ТАСС
В индексе восприятия коррупции, ежегодно составляемом организацией Transparency International, Россия получила 30 баллов, что соответствует 129-му месту из 180-ти. Столько же у Габона, Малави, Мали и Азербайджана, пишет РБК.
Как и год назад ситуация в России оказалась хуже, чем в Киргизии, на Украине, в Казахстане, Белоруссии, Армении и Грузии. Они, соответственно, набрали 31, 33, 38, 47, 49 и 56 баллов — 124-е, 121-е, 94-е, 63-е, 60-е и 45-е места.
В прошлогоднем исследовании Россия получила 137-е место, за год страна поднялась на восемь пунктов. Тем не менее нынешнее значение индекса организация характеризует как «очень высокий уровень восприятия коррупции».
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Первые три места занимают Дания, Новая Зеландия и Финляндия, у них 88, 88 и 85 баллов. На последнем месте расположились Южный Судан и Сомали — 12 баллов.
Основной для рейтинга Transparency International является опрос экспертов и предпринимателей, проведенный независимыми организациями. Для России сбор данных проводился в 2019 году, то есть в нем не были отражены общественно-политические события последнего года, которые могли существенно повлиять на восприятие коррупции в России.
Как отмечается в отчете, в России многие годы системная борьба с коррупцией не проводится, вместо нее идут единичные уголовные дела и точечные изменения в законодательстве. Еще в 2015 году российское отделение организации — «Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл — Россия"» — признали иностранным агентом.
Всемирный банк поставил Россию ниже Украины по качеству управления страной. При оценке учитывались шесть критериев: качество госрегулирования, подотчетность обществу, политическая стабильность и отсутствие насилия, эффективность правительства, верховенство закона и контроль над коррупцией.
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Общество , Видео , Генпрокуратура РФ , Всемирный Банк , Азербайджан , Армения , Габон , Грузия , Дания , Кыргызстан , Малави , Мали , Новая Зеландия , Сомали , Финляндия , Южный Судан
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