Россия уступила Украине в рейтинге коррупции

Малави, Мали и В индексе восприятия коррупции, ежегодно составляемом организацией Transparency International, Россия получила 30 баллов, что соответствует 129-му месту из 180-ти. Столько же у Габона Азербайджана , пишет РБК.

В прошлогоднем исследовании Россия получила 137-е место, за год страна поднялась на восемь пунктов. Тем не менее нынешнее значение индекса организация характеризует как «очень высокий уровень восприятия коррупции».

Первые три места занимают Дания, Новая Зеландия и Финляндия, у них 88, 88 и 85 баллов. На последнем месте расположились Южный Судан и Сомали — 12 баллов.

Основной для рейтинга Transparency International является опрос экспертов и предпринимателей, проведенный независимыми организациями. Для России сбор данных проводился в 2019 году, то есть в нем не были отражены общественно-политические события последнего года, которые могли существенно повлиять на восприятие коррупции в России.

Как отмечается в отчете, в России многие годы системная борьба с коррупцией не проводится, вместо нее идут единичные уголовные дела и точечные изменения в законодательстве. Еще в 2015 году российское отделение организации — «Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл — Россия"» — признали иностранным агентом.