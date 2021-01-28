С начала 2021 вступили в силу изменения по вычетам подоходного налога для физических лиц. Минфин РФ разработал законопроект, согласно которому предусматривается введение упрощенной и ускоренной процедуры получения налоговых вычетов по НДФЛ. Согласно законопроекту НК РФ будет дополнен новой статьей, предполагающей получение вычетов по упрощенной процедуре, то есть посредством подачи заявления через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС без оформления декларации 3-НДФЛ. Планируется, что рассмотрение заявления в ИФНС будет происходить более оперативно, а срок возврата денежных средств существенно сократится. Ускорение процедуры заключается в уменьшении сроков проверки заявления налоговым органом с 3-х месячного срока до 30 календарных дней.
Видео-инструкция по возврату НДФЛ в 2021 году
Читайте также