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Обладательница «Оскара» Клорис Личмен умерла в США 

News.ru и ещё 2 28 января 2021
Обладательница «Оскара» Клорис Личмен умерла в США
Фото: globallookpress.com
Американская актриса Клорис Личмен скончалась от естественных причин у себя дома в городе Энсинитас (штат Калифорния). Обладательнице «Оскара» было 94 года.
Об этом сообщает телеканал NBC News. Отмечается, что за игру в фильме «Последний киносеанс» (1971) Личмен получила сразу две премии — «Оскар» и BAFTA — как лучшая исполнительница женской роли второго плана. За карьеру в кино актриса также однажды получила «Золотой глобус» и восемь раз «Эмми». На последнюю премию она номинировалась 22 раза.
Российскому зрителю Личмен известна по ролям в таких картинах, как «Молодой Франкенштейн» (1974), «Плохой Санта» (2003) и «Американские боги» (2017).
Ранее NEWS.ru сообщал, что американский актёр Питер Марк Ричман ушёл из жизни в возрасте 93 лет. Он скончался в своём доме в Вудленд-Хиллз. Звезда кино и сериалов умер утром 14 января. Он стал известен широкой публике благодаря ролям в таких фильмах, как «Чёрная орхидея», «Голый пистолет 2 1/2: Запах страха» и многих других.
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Общество , Клорис Личмен , телеканал NBC , США
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