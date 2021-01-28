В Санкт-Петербурге задумались о смягчении ограничений

В Санкт-Петербурге снижается количество инфицированных коронавирусом. По данным на 26 января, в России было зафиксировано 18241 случаев заражения, из них 2317 — в Москве и 1510 в Санкт-Петербурге.
В связи с этим власти Северной столицы могут пересмотреть введенные в городе ограничения. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на два источника, близких к межведомственному координационному совету.
В Санкт-Петербурге могут возобновить работу отдельных ресторанов в ТЦ, а также смягчить требования для кинотеатров и концертных площадок. Спортивные мероприятия могут разрешить проводить без специального разрешения от Роспотребнадзора. Однако собеседники издания уточнили, что эти предложения пока лишь рассматриваются в Смольном, какие из них войдут в финальную версию постановления, пока неизвестно.
Как ранее сообщал «Профиль», президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. По его мнению, это дает возможность постепенно снимать введенные ранее в стране COVID-ограничения.