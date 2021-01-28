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Депутаты предложили уточнить правила сбора валежника 

Российская Газета и ещё 2 14 минут назад
Депутаты предложили уточнить правила сбора валежника
Фото: РИА Новости
Депутаты предлагают уточнить в Лесном кодексе понятие "валежник", а также разрешить сбор сухостоя для личных нужд. При этом будет допускаться использование ручных инструментов — топоров, пил, легких бензопил. Соответствующий законопроект направлен для получения заключения в правительство.
Напомним, два года назад вступили в силу поправки в Лесной кодекс, в соответствии с которыми валежник был отнесен к недревесным лесным ресурсам. Его сбор и использование для собственных нужд были освобождены от оплаты и документального оформления. То есть, людям было дано право беспрепятственно его собирать для личных целей. Предполагалось, что это будет способствовать улучшению пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также позволит гражданам экономить значительные средства на отоплении своих домов и возведении небольших строений.
Но на деле оказалось не все так просто. Установление порядка заготовки и сбора валежника было отдано на откуп местным властям. И те пустились во все тяжкие. Некоторыми субъектами были введены такие условия, как учет собранного валежника до его вывоза из леса, сбор только вручную без применения каких-либо инструментов, письменное сообщение о дате посещения леса для сбора валежника, а также ограничение по его длине — не более метра. За нарушение местных условий граждан привлекали не только к административной, но и к уголовной ответственности. Напомним историю, когда молодой человек расчистил дорогу от упавшего дерева, распилив его и перетащив останки ствола к своему дому. На него тут же завели уголовное дело. И только повышенный интерес к делу со стороны СМИ, резонанс, дошедший до самых верхов власти, освободил парня от преследования.

— Отсутствие четкой расшифровки в Лесном кодексе самого понятия "валежник" привело не к экономии граждан, а к очередным бюрократическим препонам, и даже привлечению людей к ответственности — не так собирают, не там, не то, — говорит один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. — Мы предлагаем внести изменения в статьи 32 и 33 Лесного кодекса, предусматривающие расшифровку понятия "валежник". Также предлагаем отнести к недревесным лесным ресурсам сухостой, с расшифровкой этого понятия. А кроме того, разрешить гражданам при заготовке этих ресурсов использовать топоры, ручные пилы и легкие бензопилы.

Термин "валежник" депутаты предлагают расшифровать, как "лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучьев, не являющиеся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале и других природных явлений.
Термин "сухостой" депутаты определяют, как усохшие, стоящие на корню деревья.
После получения отзыва правительства, депутаты внесут законопроект на рассмотрение Госдумы, каким бы отзыв не был.
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Общество , Ярослав Нилов , Госдума
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