Рособрнадзор отказался менять процедуру проведения ЕГЭ

"Сама по себе процедура проведения экзаменов [не изменится], она будет такая же, какая была в прошлом году. Нельзя сказать, что это традиционная процедура. Почему? Потому что эпидемиологическая ситуация наложила определенные ограничения, определенные требования на саму процедуру. Мы все знаем, что [необходимо] наличие перчаток, наличие санитайзеров, дезинфекция. Ну то есть тот комплекс мероприятий, который и сейчас организуется в школах. Других каких-то нововведений в процедуре нет", — сказал он.