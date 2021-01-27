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Рособрнадзор не будет менять процедуру проведения ЕГЭ в 2021 году 

ТАСС 29 минут назад
Рособрнадзор отказался менять процедуру проведения ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Процедура проведения ЕГЭ в 2021 году не изменится по сравнению с прошлым годом из-за необходимых противоэпидемиологических санитарных мер. Об этом в среду сообщил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире программы "Утро России" на телеканале "Россия-1".

"Сама по себе процедура проведения экзаменов [не изменится], она будет такая же, какая была в прошлом году. Нельзя сказать, что это традиционная процедура. Почему? Потому что эпидемиологическая ситуация наложила определенные ограничения, определенные требования на саму процедуру. Мы все знаем, что [необходимо] наличие перчаток, наличие санитайзеров, дезинфекция. Ну то есть тот комплекс мероприятий, который и сейчас организуется в школах. Других каких-то нововведений в процедуре нет", — сказал он.

Круглинский также добавил, что модели экзамена и заданий останутся прежними.

"Они понятны детям, они понятны учителям, по ним, в принципе, готовили", — уточнил он.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля, досрочный период из-за коронавируса отменен.
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Общество , Рособрнадзор , Москва
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