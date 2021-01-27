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Раскрыты подробности жизни Ефремова в колонии 

Вероника Полынина 32 минуты назад
В окружении Ефремова раскрыли подробности его жизни в колонии
Фото: РИА Новости
Актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДТП, в Белгородской колонии называют «дядя Миша». Об этом пишет StarHit со ссылкой на источники в окружении артиста.
Друзья Ефремова рассказали, что и сотрудники колонии, и другие заключенные относятся к актеру очень хорошо. Ефремов доволен условиями содержания и со всеми ладит.

«Хотя режим дня, конечно, немного непривычный — очень ранние подъемы. Говорит, что так, мол, и жаворонком станет», — добавил один из собеседников.

В январе Ефремов простудился и был освобожден от работы. По словам его друзей, без работы ему было непривычно и хотелось поскорее вернуться к труду. Ранее сообщалось, что Ефремов вставляет замки в молнии на комбинезоне «Каспер». Это защитный комбинезон, устойчивый к высокой влажности и перепадам температур.
Ефремов готовится к концу актерской карьеры
Начальство колонии разрешает заключенным связываться с родными по телефону, в том числе и по видеосвязи. Личные свидания запрещены из-за карантина.

«Жене Миша звонит почти каждый день. Для этого нужно ходить в соседний отряд. С друзьями переписывается, никто про него не забывает, все поддерживают», — рассказали друзья артиста.

Поклонники Ефремова шлют ему посылки с теплыми вещами, вареньями, соленьями, сладостями и т.д. Однако большинство посылок до адресата не доходит из-за лимита на передачи.
Как сообщал «Рамблер», в июне российский актер Михаил Ефремов стал виновником ДТП, в котором погиб курьер из Рязани Сергей Захаров. Ефремов сел пьяным за руль, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем, которым управлял Захаров. После громкого судебного процесса артист был приговорен к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Он отбывает заключение в ИК-4 в Белгородской области, где ранее сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Комментарии
Общество , Михаил Ефремов , Павел Мамаев , Сергей Захаров , Александр Кокорин , ФСИН , StarHit
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