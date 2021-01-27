В окружении Ефремова раскрыли подробности его жизни в колонии

Актера Михаила Ефремова , отбывающего наказание за смертельное ДТП, в Белгородской колонии называют «дядя Миша». Об этом пишет StarHit со ссылкой на источники в окружении артиста.

Друзья Ефремова рассказали, что и сотрудники колонии, и другие заключенные относятся к актеру очень хорошо. Ефремов доволен условиями содержания и со всеми ладит.

«Хотя режим дня, конечно, немного непривычный — очень ранние подъемы. Говорит, что так, мол, и жаворонком станет», — добавил один из собеседников.

В январе Ефремов простудился и был освобожден от работы. По словам его друзей, без работы ему было непривычно и хотелось поскорее вернуться к труду. Ранее сообщалось, что Ефремов вставляет замки в молнии на комбинезоне «Каспер». Это защитный комбинезон, устойчивый к высокой влажности и перепадам температур.

Начальство колонии разрешает заключенным связываться с родными по телефону, в том числе и по видеосвязи. Личные свидания запрещены из-за карантина.

«Жене Миша звонит почти каждый день. Для этого нужно ходить в соседний отряд. С друзьями переписывается, никто про него не забывает, все поддерживают», — рассказали друзья артиста.

Поклонники Ефремова шлют ему посылки с теплыми вещами, вареньями, соленьями, сладостями и т.д. Однако большинство посылок до адресата не доходит из-за лимита на передачи.