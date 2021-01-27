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Вступил в силу новый регламент МВД по выдаче и замене паспортов 

Российская Газета 1 час назад
Вступил в силу новый регламент МВД по выдаче паспортов
Фото: ТАСС
Вступил в силу новый административный регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов. Одно из главных новшеств — уточненные требования к фотографии на паспорт. Также изменились форма заявления и реквизиты госпошлин. И появилась возможность оформить на период изготовления паспорта временное удостоверение личности. Но самое главное — это все-таки более жесткие требования к фотографиям на паспорт. Так, в регламенте запретили любую, даже самую минимальную обработку и ретушь фото.

"Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого", — указывается в регламенте.

Нельзя впредь приносить фотографии, сделанные в линзах, изменяющих натуральный цвет глаз. Если же человек в обычной жизни постоянно носит очки, то запечатлеть себя для паспорта в них ему разрешено. Но при двух условиях.
Можно фотографироваться только в очках без тонированных стекол. Кроме того, оправа не должна закрывать глаза.
Еще важный пункт — запрет на фотографии в форменной одежде. Такой прием, кстати, любят использовать аферисты.
Согласно административному регламенту МВД фотография в паспорте гражданина РФ должна "соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления". При этом фото может быть черно-белым или цветным. Изображение лица должно быть в фокусе от кончика подбородка до линии волос и от носа до ушей. На фото человек изображается строго анфас и смотрит прямо с нейтральным выражением лица и закрытым ртом. А вот глаза, напротив, должны быть открыты и не заслоняться волосами.
Нельзя фотографироваться также в верхней одежде и в шарфах, закрывающих часть подбородка. Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и при условии, что он не скрывает овал лица.

"На фото должны помещаться голова и верхняя часть плеч, при этом расстояние от макушки до подбородка не должно быть более 80 процентов кадра по вертикали. Свободное верхнее поле над головой должно составлять 5 (+/— 1) миллиметров. Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображения посторонних предметов и теней", — говорится в регламенте.

Для подачи заявления на получение или замену паспорта нужно принести в МФЦ две фотографии. Если вам понадобится временное удостоверение личности, то принесите третье фото.
На фотографии для паспорта гражданина РФ человек изображается строго анфас и смотрит прямо с нейтральным выражением лица и закрытым ртом
И еще одно нововведение — для граждан, оформляющих паспорт через сайт госуслуг. Предусмотрена возможность приостановления процедуры оформления паспорта на срок не более 30 календарных дней. Это произойдет в случае неявки заявителя в подразделение по вопросам миграции в течение трех календарных дней после его приглашения на прием.
Также административный регламент дополнен приложениями образцов заявлений в случае утраты паспорта и установления личности граждан для последующего получения государственной услуги по выдаче паспорта.
Административный регламент МВД России вступил в силу с 11 января 2021 года. Но напомнить о нем в МВД решили сейчас, когда люди активно в связи с ослаблением антиковидных мер безопасности пошли менять и получать новые паспорта. Разъяснения о новых требованиях в последние дни стали активно публиковать пресс-службы региональных главков МВД.
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