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Москва

Россияне массово лишились новогоднего отдыха 

Артём Кульша 1 час назад
В новогодний период 2020-2021 годов возросло число отмен поездок за границу
Фото: РИА Новости
В новогодний период 2020-2021 годов россияне чаще, чем год назад, отменяли поездки за границу. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров.
Согласно подсчетам компании ERV, число обращений туристов по полисам с опцией «отмена поездки» выросло в новогодний период 2020-2021 годов по сравнению с аналогичным периодом 2019-2020 годов, несмотря на общее падение туристического потока. Также за год почти вдвое выросла средняя сумма заявленного убытка — 110 тысяч рублей.
Исполнительный директор ERV Юлия Алчеева связала рост числа обращений туристов за возмещением с ростом спроса на страховку от невыезда по причине нестабильной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19.
В 99% случаев туристы обращались за возмещением в связи с медицинскими причинами отмены поездки, год назад — в 85% (15% — причины, связанные с отказом в выдаче визы и ее задержкой). В 44% случаев медицинской причиной отмены поездки было заболевание коронавирусной инфекцией, в 56% — заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта и различные травмы.
Чаще всего по медицинским причинам отменялись поездки в Турцию, на Кубу, по России, в Танзанию и Объединенные Арабские Эмираты.
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Общество
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