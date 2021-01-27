В России предложили ограничить доступ детей к соцсетям 

Общественник выступил от имени «родительского сообщества». Он напомнил, что сегодня идентифицировать возраст пользователя не обязанность, а право администраторов соцсетей. В результате детям остается доступной «взрослая» информация.

Кроме того, общественник настаивает на введении специальных SIM-карт для детей. По его словам, в этом случае не нужно обязывать сотовых операторов продавать такие «симки». Их, по словам активиста, «можно использовать для других целей». Он не уточнил для каких именно, но при этом указал на «чрезмерно либеральное законодательство в отношении финансовых возможностей для детей» в России.

По всей видимости речь идет о «симках», с помощью которых можно блокировать часть сетевой информации. Например, в прошлом году общественники из Санкт-Петербурга выступили с идеей продажи специальных SIM-карт для детей, которые блокируют «взрослый» контент. Тогда активисты настаивали на том, что сотовых операторов следует обязать продавать такие «симки» несовершеннолетним абонентам.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Рыбальченко предложил ввести аналог материнского капитала — отцовский капитал. Инициативу общественник назвал способом обеспечения устойчивого естественного прироста населения. Субсидия, по его словам, должна выплачиваться один раз при появлении третьего и последующих детей. При этом все дети должны быть рождены и воспитываться в одной семье, а их родители — находиться в зарегистрированном браке.