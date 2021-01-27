В ОП предложили идентифицировать детей в соцсетях по возрасту

«Необходима возрастная идентификация детей в социальных сетях. Сейчас это добровольная часть, она не требует обязательного решения. Но поскольку мы видим, что контент взрослый распространяется среди детей, мы считаем необходимым, что мы можем это потребовать, по крайней мере, потребовать от органов власти принять соответствующие меры, мы как родительское сообщество», — передает РИА «Новости» слова Рыбальченко на совместном заседании комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей и комиссии ОП Московской области по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства.
«Я считаю, что это необходимо, и мы в принципе должны вернуться к этому вопросу. Они могут быть не обязательными, а добровольными. …Эти СИМ-карты могли бы использоваться для других целей. Например, я считаю, что у нас чрезмерно либеральное законодательство в отношении финансовых возможностей для детей. …Более 40% наших детей старше 14 лет имеют счета в банках», — отметил Рыбальченко.