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В ОП предложили идентифицировать по возрасту детей в соцсетях 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
В ОП предложили идентифицировать детей в соцсетях по возрасту
Фото: РИА Новости
Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил сделать возрастную идентификацию несовершеннолетних в соцсетях обязательной, а также ввести специальные СИМ-карты для детей.

«Необходима возрастная идентификация детей в социальных сетях. Сейчас это добровольная часть, она не требует обязательного решения. Но поскольку мы видим, что контент взрослый распространяется среди детей, мы считаем необходимым, что мы можем это потребовать, по крайней мере, потребовать от органов власти принять соответствующие меры, мы как родительское сообщество», — передает РИА «Новости» слова Рыбальченко на совместном заседании комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей и комиссии ОП Московской области по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства.

Общественник также поднял вопрос о необходимости специальных СИМ-карт для детей.

«Я считаю, что это необходимо, и мы в принципе должны вернуться к этому вопросу. Они могут быть не обязательными, а добровольными. …Эти СИМ-карты могли бы использоваться для других целей. Например, я считаю, что у нас чрезмерно либеральное законодательство в отношении финансовых возможностей для детей. …Более 40% наших детей старше 14 лет имеют счета в банках», — отметил Рыбальченко.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который расширяет возможности граждан при заключении договора на оказание услуг мобильной связи и вводит дополнительные требования по идентификации абонентов.
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Общество , Сергей Рыбальченко , Госдума , РИА Новости
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