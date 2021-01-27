59 тысяч жителей Подмосковья привились от коронавируса 

Московская область получила более 133 тысяч доз вакцины «Спутник V», сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные регионального министра здравоохранения.

«Мы наращиваем мощности по вакцинации — получаем новые дозы, чтобы обеспечить всех желающих, не имеющих противопоказаний, прививкой», — сообщила Светлана Стригункова.

Прививку делают бесплатно гражданам старше 18 лет в поликлиниках и в мобильных пунктах при торговых центрах. Записаться можно на сайте госуслуг, в МФЦ и поликлиниках или по номеру 122.