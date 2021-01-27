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Москва

59 тысяч жителей Подмосковья привились от коронавируса 

Говорит Москва 46 минут назад
59 тысяч жителей Подмосковья привились от коронавируса
Фото: РИА Новости
Московская область получила более 133 тысяч доз вакцины «Спутник V», сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные регионального министра здравоохранения.

«Мы наращиваем мощности по вакцинации — получаем новые дозы, чтобы обеспечить всех желающих, не имеющих противопоказаний, прививкой», — сообщила Светлана Стригункова.

Прививку делают бесплатно гражданам старше 18 лет в поликлиниках и в мобильных пунктах при торговых центрах. Записаться можно на сайте госуслуг, в МФЦ и поликлиниках или по номеру 122.
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Общество , Светлана Стригункова , Московская область
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