В Петербурге проиндексировали материнский капитал 

«Региональный материнский капитал выдается многодетной семье однократно при рождении третьего или последующего ребёнка. Данная мера социальной поддержки обеспечивается за счёт средств бюджета Санкт Петербурга. По итогам 2020 года 5934 многодетных семьи получили сертификаты «Материнский (семейный) капитал», — сообщает пресс-служба комитета по соцполитике.