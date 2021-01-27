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В Петербурге проиндексировали материнский капитал 

RT на русском 52 минуты назад
В Петербурге проиндексировали материнский капитал
Фото: depositphotos.com
Власти Петербурга провели индексацию социальных выплат, направленных на стимулирование рождаемости и поддержку многодетных семей.
Об этом сообщает kp.ru.
С 2021 года суммы регионального материнского капитала увеличена на 3,4%.

«Региональный материнский капитал выдается многодетной семье однократно при рождении третьего или последующего ребёнка. Данная мера социальной поддержки обеспечивается за счёт средств бюджета Санкт Петербурга. По итогам 2020 года 5934 многодетных семьи получили сертификаты «Материнский (семейный) капитал», — сообщает пресс-служба комитета по соцполитике.

С 2021 года размер материнского капитала составляет 165 930 рублей.
Как сообщало ранее ИА «Удмуртия», более 3,5 тыс. удмуртских семей получили материнский капитал в 2020 году после рождения первого ребёнка.
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Общество , Правительство Санкт-Петербурга , Санкт-Петербург
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