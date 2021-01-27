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Почти 79 тыс. детей родились в Подмосковье в 2020 году 

Агентство «Москва» и ещё 2 3 часа назад
Почти 79 тыс. детей родились в Подмосковье в 2020 году
Фото: РИА Новости
Московская область вышла на первое место по рождаемости в России. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале по итогам совещания с главными врачами Подмосковья.

«Московская область — на первом месте по приросту рождаемости в стране. В 2020 в регионе появились на свет 78,5 тыс. малышей — почти на 5 тыс. больше, чем в прошлом году. В регионе продолжат работу по обеспечению комфортных условий для мамочек и мер поддержки молодым родителям и их деткам», — написал губернатор.

По его словам, одной из задач на 2021 год является создание условий для того, чтобы система здравоохранения Подмосковья была на высоком, надежном уровне.

«Важно не уронить планку. Каждый в своей территории должен работать над уязвимыми местами, о которых мы знаем и о которых нам говорят жители», — заключил губернатор.

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Общество , Московская область
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