Почти 79 тыс. детей родились в Подмосковье в 2020 году 

Московская область вышла на первое место по рождаемости в России. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале по итогам совещания с главными врачами Подмосковья.

«Московская область — на первом месте по приросту рождаемости в стране. В 2020 в регионе появились на свет 78,5 тыс. малышей — почти на 5 тыс. больше, чем в прошлом году. В регионе продолжат работу по обеспечению комфортных условий для мамочек и мер поддержки молодым родителям и их деткам», — написал губернатор.

По его словам, одной из задач на 2021 год является создание условий для того, чтобы система здравоохранения Подмосковья была на высоком, надежном уровне.