В России в 2021 году создадут 112 тысяч новых мест в детсадах 

В этом году будет создано 112 тысяч новых мест в детских садах, что позволит практически решить проблемы с очередями, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в рамках «правительственного часа» на пленарном заседании Совета Федерации 27 января.
По данным Минпросвещения, в 2020 году было создано 122 тысячи новых мест в детских садах.
«В этом году будет создано 112 тысяч. Тем самым мы практически решим проблемы с очередями», — сказал Кравцов.
Ранее глава ведомства заявил, что проект по строительству в России 1,9 тысячи школ, рассчитанный на четыре года, начнётся в 2021 году.