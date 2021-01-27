Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В России в 2021 году создадут 112 тысяч новых мест в детсадах 

Парламентская газета и ещё 1 1 час назад
В России в 2021 году создадут 112 тысяч новых мест в детсадах
Фото: АГН МОСКВА
В этом году будет создано 112 тысяч новых мест в детских садах, что позволит практически решить проблемы с очередями, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в рамках «правительственного часа» на пленарном заседании Совета Федерации 27 января.
По данным Минпросвещения, в 2020 году было создано 122 тысячи новых мест в детских садах​​​.

«В этом году будет создано 112 тысяч. Тем самым мы практически решим проблемы с очередями», — сказал Кравцов.

Ранее глава ведомства заявил, что проект по строительству в России 1,9 тысячи школ, рассчитанный на четыре года, начнётся в 2021 году.
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
Парламентская газета: последние новости
В электронные трудовые книжки предложили заносить основания увольнения В электронные трудовые книжки предложили заносить основания увольнения Застрахованные по ОМС россияне смогут выбрать, где лечиться Застрахованные по ОМС россияне смогут выбрать, где лечиться Академик рассказал о вакцинации пациентов с онкозаболеваниями Академик рассказал о вакцинации пациентов с онкозаболеваниями
Общество , Сергей Кравцов , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина на иномарке пробила стену стоянки
00:15
Женщина на иномарке пробила стену стоянки
Происшествия Новости Москвы
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
00:14
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
Общество
Банда китайцев орудовала в Петербурге
01:51
Банда китайцев орудовала в Петербурге
Происшествия Криминал
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
00:48
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
Общество В мире
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
00:56
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
Происшествия Криминал
Ведущая «Давай поженимся!» показала на видео закулисье передачи
02:13
Ведущая «Давай поженимся!» показала на видео закулисье передачи
Шоу-бизнес
Байден объявил «войну» авторучке
00:20
Байден объявил «войну» авторучке
Политика В мире
Трактор устроил маневры, уходя от полицейской погони
01:37
Трактор устроил маневры, уходя от полицейской погони
В мире Происшествия
Видео вакцинации от COVID-19 личного состава СВУ
00:19
Видео вакцинации от COVID-19 личного состава СВУ
Армия
Видео с именами первых космических туристов на МКС
00:30
Видео с именами первых космических туристов на МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение