Эксперт спрогнозировал ослабление COVID-19 к лету в России

Коронавирус в России должен понемногу отступить, считают в Роспотребнадзоре . По мнению экспертов, началась фаза стабилизации, после которой пойдет снижение заболеваемости. К лету вирус, конечно, не исчезнет, но серьезно ослабнет, прогнозируют в ведомстве.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов спрогнозировал заметное снижение заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

В России сейчас закончилась фаза медленного роста заболеваемости, ее сменила фаза стабилизации, заявил он.

По словам Горелова, стабилизация продолжается до полутора месяцев. «То есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — сообщил эксперт.

Он также отметил, что уже в мае Россия может вернуться к крайне низким летним показателям заболеваемости коронавирусной инфекцией. Полностью вирус при этом не пропадет.

Ранее Горелов уже отмечал, что заболеваемость коронавирусом начнет снижаться в феврале-марте 2021 года. «Обычно от начала подъема заболеваемости мы ожидаем максимальный рост на протяжении 28 дней — это два инкубационных периода, поэтому первая декада ноября должна расставить все по своим местам», — сказал он еще в конце октября 2020 года. По его словам, в этот период должна наступить «стабилизация процесса».

Если говорить о снижении заболеваемости, то «должно пройти время, когда эпидпроцесс будет стабилен, но вирус все еще будет распространяться». «После этого произойдет устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль-март, когда мы войдем в фазу снижения», — отметил эпидемиолог.

Накануне эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян предположил двукратное снижение показателей заболеваемости и смертности от COVID-19 — это может произойти в стране к середине весны. «Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком», — предупредил он.

По словам эксперта, совсем скоро может произойти улучшение ситуации с эпидемией. Однако даже массовая вакцинация продвигается медленнее, чем распространяется коронавирус. Именно прививки у большей части населения необходимы для «полного нивелирования» вируса и предотвращения очередной волны заражений.

25 января президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране возможно постепенное снятие ограничений, так как ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется.

«В целом, эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч», — сказал он.

Роспотребнадзор при этом еще на прошлой неделе заявил о тренде на снижение заболеваемости коронавирусом.

«РФ по ежесуточным заболевшим на 100 тыс. населения стабильно занимает 56-60-е место в рейтинге государств», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 20 января.

Спустя два дня после этого заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная допустила небольшие подъемы, несмотря на «стабилизацию ситуации». По ее словам, «говорить о том, что мы победили, очень рано».