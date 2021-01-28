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Москва

В России выявили 19 138 случаев коронавируса за сутки 

RT на русском и ещё 6 42 минуты назад
В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 19 138 человек. Общее число зарегистрированных на территории страны случаев COVID-19 увеличилось до 3 793 810. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
За сутки в России умерли 575 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 71 651.
Выздоровели за последние 24 часа 26 775 человек. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 229 258 пациентов.
Накануне в России зарегистрировали 17 741 новый случай заболевания коронавирусом и 594 летальных исхода, связанных с COVID-19. Выписали 27 922 пациента.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления по видеосвязи на экономическом форуме в Давосе предупредил, что пандемия COVID-19 может затянуться.
Он напомнил, что в последнее время были обнаружены новые штаммы коронавируса, а также призвал создать условия для совместной работы учёных и специалистов из разных стран для их изучения.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.
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Комментарии 3
Общество , Видео , Анатолий Альтштейн , Владимир Путин , Москва , Московская область
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