В России выявили 19 138 случаев коронавируса за сутки 

России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 19 138 человек. Общее число зарегистрированных на территории страны случаев COVID-19 увеличилось до 3 793 810. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в России умерли 575 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 71 651.

Выздоровели за последние 24 часа 26 775 человек. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 229 258 пациентов.

Накануне в России зарегистрировали 17 741 новый случай заболевания коронавирусом и 594 летальных исхода, связанных с COVID-19. Выписали 27 922 пациента.

Он напомнил, что в последнее время были обнаружены новые штаммы коронавируса, а также призвал создать условия для совместной работы учёных и специалистов из разных стран для их изучения.