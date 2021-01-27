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В России выявили менее 18 тысяч случаев коронавируса за сутки 

RT на русском 2 часа назад
В России выявили менее 18 тысяч случаев коронавируса за сутки
Фото: Reuters
В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 17 741 человека. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 3 774 672, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
За сутки в России умерли 594 человека с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 71 076.
Выздоровели за последние 24 часа 27 922 человека. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 202 483 пациента.
Накануне в России зарегистрировали 18 241 новый случай заболевания коронавирусом и 564 летальных исхода, связанных с COVID-19. Выписали 23 798 человек.
По словам российского лидера Владимира Путина, ситуация с распространением коронавируса в стране постепенно стабилизируется.
Ранее онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.
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