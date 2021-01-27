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Уволившаяся мэр Якутска рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием 

Lenta.ru и ещё 1 40 минут назад
Уволившаяся мэр Якутска рассказала о борьбе с раком
Фото: @sardanaavksentieva
Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, уволившаяся из-за проблем со здоровьем, рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием. Соответствующий пост она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

«Меня выписали из стационара, и это самое замечательное, что произошло со мной с начала этого года», — написала она.

По словам Авксентьевой, в эти дни ее посещали разные мысли, «но были и моменты абсолютного счастья (например, когда я просто сумела полежать на боку)».
Авксентьева после возвращения домой первым делом намерена избавиться от 80 процентов своего гардероба. Кроме того, со следующей недели она планирует начать помогать своей команде в мэрии. «Проведем обещанный прямой эфир. Моя команда — молодцы, со всем справляются и без меня», — отметила она.
Бывший мэр также выразила благодарность всему медицинскому коллективу больницы.
11 января Авксентьева сообщила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья. Она призналась, что больше не может работать круглый год по 24 часа в сутки. Позже она уточнила, что планирует быть советником главы города на общественных началах.
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Общество , Сардана Авксентьева , Республика Саха (Якутия) , Якутск
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