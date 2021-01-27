Уволившаяся мэр Якутска рассказала о борьбе с раком

Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева , уволившаяся из-за проблем со здоровьем, рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием. Соответствующий пост она опубликовала в своем аккаунте в Instagram

«Меня выписали из стационара, и это самое замечательное, что произошло со мной с начала этого года», — написала она.

По словам Авксентьевой, в эти дни ее посещали разные мысли, «но были и моменты абсолютного счастья (например, когда я просто сумела полежать на боку)».

Авксентьева после возвращения домой первым делом намерена избавиться от 80 процентов своего гардероба. Кроме того, со следующей недели она планирует начать помогать своей команде в мэрии. «Проведем обещанный прямой эфир. Моя команда — молодцы, со всем справляются и без меня», — отметила она.

Бывший мэр также выразила благодарность всему медицинскому коллективу больницы.