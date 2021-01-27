Госдуме планируют принять законопроект, вводящий налоговый вычет за покупку физкультурно-оздоровительных услуг. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Оздоровительный» налоговый вычет планируют распространять на траты не более чем в 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета должен составить 15,6 тысячи рублей. Для получения денег нужно будет предоставить документы, подтверждающие расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, — копию договора и кассовый чек.

Список организаций, при оплате услуг которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Министерство спорта

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутаты принимают эти поправки, «когда здоровье людей особенно важно».

Если одобренный в первом чтении закон окончательно одобрят, новый вычет можно будет получить с января 2022 года.

Как сообщал «Рамблер», ранее Минфин подготовил законопроект, упрощающий процедуру получения налоговых вычетов.

Для получения вычета россиянам больше не придется подавать налоговую декларацию: они смогут направить заявление в Федеральную налоговую службу в электронном виде через личный кабинет, указав реквизиты своего банковского счета. Налоговики будут рассматривать такие заявления в течение 30 дней.

Самые крупные вычеты в России полагаются за покупку жилья. От налогов в таком случае освобождается сумма в два миллиона рублей (если квартира дороже — сумма вычета не изменится). Покупатель жилья может запросить у государства только 13 процентов от суммы, не более 260 тысяч рублей.

Еще одна категория — социальные вычеты, для которых ограничение составляет 120 тысяч рублей. К примеру, если весь год собирать чеки и документы об оказании медицинских услуг, в итоге можно будет получить 15 600 рублей.