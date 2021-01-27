Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске

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Нападение огромной крысы на собаку в Уссурийске сняли на видео 

Алевтина Жаркова 57 минут назад
В Уссурийске гигантская крыса напала на бездомную собаку. Инцидент сняла на камеру его очевидица. Ролик опубликовал Telegram-канал «Пресс-Хата».
Огромный грызун атаковал пса, когда тот намеривался перейти проезжую часть. Крыса буквально набросилась на животное и попыталась укусить его за нос. Испуганный четвероногий житель не знал, куда деться от своего преследователя, и едва не попал под колеса автомобиля. Затем схватка продолжилась на другой стороне дороги. Ее свидетели сообщили, что победила все-таки собака.
Общество , Видео
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