Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске

Уссурийске гигантская крыса напала на бездомную собаку. Инцидент сняла на камеру его очевидица. Ролик опубликовал Telegram-канал «Пресс-Хата».

Огромный грызун атаковал пса, когда тот намеривался перейти проезжую часть. Крыса буквально набросилась на животное и попыталась укусить его за нос. Испуганный четвероногий житель не знал, куда деться от своего преследователя, и едва не попал под колеса автомобиля. Затем схватка продолжилась на другой стороне дороги. Ее свидетели сообщили, что победила все-таки собака.