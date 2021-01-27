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Москва

В России нашли новый способ легализовать мигрантов 

Мария Иванова 1 час назад
Полиция начнет вести электронные реестры мигрантов
Фото: ТАСС
Российская полиция начнет вести электронные реестры иностранных работников и компаний, которые их нанимают. Об этом сообщает РИА Новости.
В МВД рассказали, что концепцию миграционного законопроекта уже одобрили в правительстве. За основу полицейские взяли модель с уплатой авансового платежа в рамках института патентов для работников-иностранцев. Эту систему в МВД назвали прозрачной и легко администрируемой.
По мнению полицейских, создание реестров позволит «реформировать порядок привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности».
В МВД рассчитывают, что документ упростит процедуры, связанные с устройством на работу. Также благодаря законопроекту в России должен появиться единый механизм легализации трудовой деятельности иностранцев.
Как писал «Рамблер», ранее профессор ГУУ, почетный работник миграционной службы Владимир Волох рассказал, что трудовые мигранты начнут возвращаться в Россию в середине 2021 года, когда ситуация с коронавирусом станет лучше.
По данным МВД, в декабре в России находилось около шести миллионов мигрантов, хотя обычно этот показатель колеблется от девяти до 11 миллионов.
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Общество , МВД
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