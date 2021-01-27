Полиция начнет вести электронные реестры мигрантов

Российская полиция начнет вести электронные реестры иностранных работников и компаний, которые их нанимают. Об этом сообщает РИА Новости.

В МВД рассказали, что концепцию миграционного законопроекта уже одобрили в правительстве. За основу полицейские взяли модель с уплатой авансового платежа в рамках института патентов для работников-иностранцев. Эту систему в МВД назвали прозрачной и легко администрируемой.

По мнению полицейских, создание реестров позволит «реформировать порядок привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности».

В МВД рассчитывают, что документ упростит процедуры, связанные с устройством на работу. Также благодаря законопроекту в России должен появиться единый механизм легализации трудовой деятельности иностранцев.

Как писал «Рамблер», ранее профессор ГУУ, почетный работник миграционной службы Владимир Волох рассказал, что трудовые мигранты начнут возвращаться в Россию в середине 2021 года, когда ситуация с коронавирусом станет лучше.

По данным МВД, в декабре в России находилось около шести миллионов мигрантов, хотя обычно этот показатель колеблется от девяти до 11 миллионов.