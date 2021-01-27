Мишустин утвердил правление и экспертный совет Фонда «Круг добра» 

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В экспертный совет фонда по распоряжению правительства вошли 27 человек. Это врачи, общественные и религиозные деятели, представители благотворительных, научных и образовательных организаций.

Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах

ТАСС: последние новости

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Аксенов сообщил, что в Крыму намерены вакцинировать в феврале около 80 тыс. человек