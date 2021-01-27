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Москва

Мишустин утвердил правление и экспертный совет Фонда «Круг добра» 

ТАСС 1 час назад
Мишустин утвердил правление и экспертный совет Фонда «Круг добра»
Фото: РИА Новости
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава правления и экспертного совета Фонда поддержки детей с тяжелыми, в том числе редкими, заболеваниями "Круг добра". Как сообщает пресс-служба правительства, фонд создается по указу президента Владимира Путина и будет пополняться за счет повышенной ставки НДФЛ для доходов, превышающих 5 млн рублей в год.
Так, в правление фонда вошли начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА Дарья Крючко, директор Санкт-Петербургского детского хосписа Ирина Кушнарева и директор по развитию этого учреждения Анна Кудря. Также в составе правления — руководитель по направлению взаимодействия с органами власти Национального института исследований и развития проектов в сфере межнациональных, межконфессиональных, межэтнических, межкультурных и межстрановых коммуникаций Ольга Гуржиева.
Председателем правления фонда стал основатель и генеральный директор первого в России детского хосписа Александр Ткаченко. Его кандидатура была ранее утверждена Путиным.
В экспертный совет фонда по распоряжению правительства вошли 27 человек. Это врачи, общественные и религиозные деятели, представители благотворительных, научных и образовательных организаций.
Должность председателя совета занял президент Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Александр Румянцев. Также в состав включены директор Благотворительного фонда помощи больным спинальной мышечной атрофией "Семьи СМА" Ольга Германенко, главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев, главный врач Детской клинической больницы им. З. А. Башляевой Исмаил Османов.
Кроме того, в совет вошли главный внештатный детский специалист по медицинской генетике Минздрава России Сергей Куцев, исполнительный директор Благотворительного фонда Константина Хабенского Екатерина Бартош, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета Дмитрий Иванов.
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Комментарии
Общество , Сергей Куцев , Александр Румянцев , Исмаил Османов , Дмитрий Иванов , Михаил Мишустин , Константин Хабенский , Ирина Кушнарева , Владимир Путин , Александр Ткаченко , Минздрав РФ , Федеральное медико-биологическое агентство , Правительство РФ
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