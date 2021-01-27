СМИ раскрыли условия содержания Ефремова в колонии

Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП в белгородской колонии, пользуется уважением заключенных и сотрудников администрации, сообщает Starhit. И те, и другие называют его «дядя Миша». Артист каждый день созванивается с супругой и друзьями, ни в чем не нуждается, уверяют люди из его ближайшего окружения.
По их словам, первое время в колонии Ефремову было тяжко. Впоследствии актер адаптировался, смирился и признал, что жить в заключении можно и «может даже нужно». Условиями жизни артист доволен, к качеству еды у него претензий нет. Отношения с окружающими выстроил уважительные.
«Все к нему очень хорошо относятся, и другие заключенные, и начальство называют «дядя Миша», — пояснил журналисты анонимный источник.
Ефремов еще не свыкся с режимом дня: говорит, никак не может смириться с ранними подъемами. На работу актер ходит с удовольствием. По его словам, так «день быстрее проходит». Недавно приболел, у него появился насморк, и ему дали выходной.
Связь с родными и близкими Ефрмов поддерживает постоянно. Едва ли не каждый день созванивается с женой, переписывается с друзьями. Актера не оставляют без поддержки: шлют ему посылки с едой, теплыми вещами. Однако на передачи заключенным в колонии есть лимит, поэтому большую часть продуктов сотрудникам администрации приходится утилизировать.
Трагедия, которую спровоцировал Михаил Ефремов, случилась в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. Как сообщал «Рамблер», актер, находясь за рулем своего Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественным фургоном. Водитель Lada Сергей Захаров от полученных травм скончался. Впоследствии выяснилось, что Ефремов управлял авто в состоянии сильного алкогольного опьянения. В крови артиста также были обнаружены следы запрещенных веществ. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима. 22 октября в Мосгорсуде была рассмотрена апелляция защитников Ефремова на приговор. В результате наказание было смягчено — до 7,5 лет заключения.