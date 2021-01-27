СМИ раскрыли условия содержания Ефремова в колонии

Актер Михаил Ефремов , отбывающий срок за смертельное ДТП в белгородской колонии, пользуется уважением заключенных и сотрудников администрации, сообщает Starhit. И те, и другие называют его «дядя Миша». Артист каждый день созванивается с супругой и друзьями, ни в чем не нуждается, уверяют люди из его ближайшего окружения.

По их словам, первое время в колонии Ефремову было тяжко. Впоследствии актер адаптировался, смирился и признал, что жить в заключении можно и «может даже нужно». Условиями жизни артист доволен, к качеству еды у него претензий нет. Отношения с окружающими выстроил уважительные.

«Все к нему очень хорошо относятся, и другие заключенные, и начальство называют «дядя Миша», — пояснил журналисты анонимный источник.

Ефремов еще не свыкся с режимом дня: говорит, никак не может смириться с ранними подъемами. На работу актер ходит с удовольствием. По его словам, так «день быстрее проходит». Недавно приболел, у него появился насморк, и ему дали выходной.

Связь с родными и близкими Ефрмов поддерживает постоянно. Едва ли не каждый день созванивается с женой, переписывается с друзьями. Актера не оставляют без поддержки: шлют ему посылки с едой, теплыми вещами. Однако на передачи заключенным в колонии есть лимит, поэтому большую часть продуктов сотрудникам администрации приходится утилизировать.