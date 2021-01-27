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Пока вы спали: Половина россиян отказалась от электронных трудовых книжек 

Елена Прошина 22 минуты назад
Пока вы спали: Половина россиян отказалась от электронных трудовых книжек
Фото: РИА Новости
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Россияне скупают валюту

По данным Центробанка, за последние два месяца россияне закупили валюты на $4,7 млрд Всплеск спроса на валютные операции говорит не только о недоверии россиян к рублю и росте инфляции, пояснили «Известиям» эксперты.
Аналитики отмечают, что сейчас рост спроса на валюту является позитивным фактором, так как у россиян появился доход, который позволил отойти от сберегательной модели, доминировавшей в пандемию.

«Если в первом полугодии граждане активно снимали наличность со счетов для собственных нужд, то есть фактически проедали накопления, то рост спроса на иностранную валюту говорит о финансовой устойчивости и уверенности», — пояснила управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

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Путин и Байден провели первый телефонный разговор

Российский лидер Владимир Путин провел первый телефонный разговор со своим американским коллегой и поздравил Джо Байдена «с началом работы на посту президента США». Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе Кремля уточнили, что беседа двух лидеров носила деловой и откровенный характер. Среди поднятых в ходе нее вопросов были: односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование.
В свою очередь в Белом доме подчеркнули, что Байден во время разговора «выразил озабоченность» по поводу вмешательства России в выборы 2020 года, отравления Алексея Навального и обращения российских силовиков с участниками акций протеста.
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Россияне отказались от электронных трудовых книжек

Более половины россиян (54%) отказались от перехода на электронные трудовые книжки, так как просто не понимают, как они будут работать. Об этом свидетельствуют публикованные РБК результаты онлайн-опроса платформы HeadHunter.
Согласно опросу, непонимание того, как работают электронные трудовые, назвали причиной отказа от перехода на них 55% опрошенных. Еще по 35% респондентов заявили о ненадежности электронной трудовой с точки зрения безопасности личных данных и недоверии «цифровым» инициативам властей.
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В Москве привьют курьеров и таксистов без гражданства

Власти Москвы готовы поддержать инициативу «Яндекса» и организовать вакцинацию от COVID-19 для таксистов и курьеров вне зависимости от того, есть ли у них российское гражданство и полис ОМС. Об этом в своем Telegram-канале заявил Департамент транспорта столицы.

«Мы готовы организовать вакцинацию для водителей такси всех таксомоторных компаний, не только «Яндекса». Приглашаем все компании, а также курьеров различных служб доставки. (…) Прививка поможет предотвратить распространение вируса», — заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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В России могут снизить НДС для ресторанов и отелей

Кабинет министров изучает возможность снижения ставки НДС для рестораторов и отельеров. Анализом последствий такого шага занимается налоговая служба, рассказали «Известиям» два федеральных чиновника и близкий к кабмину источник.
По информации источников, тестируются разные сценарии поддержки отрасли, не только НДС. Пока базовый вариант по ставке — 10%, но окончательных расчетов еще нет. При этом Минфин не поддержал данную инициативу.
В ведомстве считают, что рестораны и отели не относятся к числу отраслей с плачевным финансовым положением даже после пандемии коронавируса, отмечает издание.
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Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
Комментарии 16
Общество , Максим Ликсутов , Алексей Навальный , Джозеф Байден , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , Wal-Mart Stores , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Яндекс , Правительство Москвы , Минфин , газета "Известия" , РБК
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