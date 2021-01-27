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Москва

Видео с режимом «Чёрного неба» в Красноярске 

Вадим Дроздов 24 минуты назад
26 января в Красноярске объявили режим «Чёрного неба». Это означает, что в городе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
По данным регионального Министерства экологии и рационального природопользования, инспекторы ведомства перешли на усиленный режим работы. Специалисты в круглосуточном режиме будут патрулировать улицы города, проводить рейды, выявлять источники загрязнения воздуха.
"С начала этого года мы возвращаемся к упрощенной системе внеплановых проверок предприятий в период НМУ. Это означает, что теперь нам не требуется дополнительных согласований с надзорными органами", — заявила заместитель главы ведомства Юлия Гуменюк.
Общество , Видео
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