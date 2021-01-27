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Москва

Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран 

Российская Газета 11 минут назад
Россиянам стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия с 27 января возобновляет международное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Распоряжение правительства 25 января подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Рейсы будут летать только в столицы: из Москвы — в Ханой, Дели, Доху и Хельсинки, из Санкт-Петербурга — в Хельсинки. Во Вьетнам, Индию пока будут вылетать по два рейса в неделю, в Финляндию — два рейса из Москвы и два из Санкт-Петербурга, а в Катар — три рейса в неделю. Впрочем, для туристов эти направления пока недоступны. Популярные у российских путешественников Индия, Вьетнам, а также Финляндия и Катар разрешили въезд возможен только в особых случаях, например, с гуманитарными, учебными целями или по работе.
Улететь прямыми рейсами россияне могут также еще в 16 стран, с которыми авиасообщение было восстановлено в прошлом году. Среди них Турция, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Казахстан, Киргизия, Беларусь, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Эфиопия, Сейшелы и Великобритания. Правда авиасообщение с Великобританией опять было приостановлено с 22 декабря 2020 года до 1 февраля 2021 года из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса.
Ранее эксперты "РГ" высказали мнение, что Россия в полной мере возобновит международное авиасообщение, приостановленное с 27 марта 2020 года, в течение 2021 года. Вначале будут открыты востребованные курортные направления Средиземного моря и Юго-Восточной Азии.
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Комментарии 1
Общество , Михаил Мишустин , Вьетнам , Дели , Доха , Египет , Индия , Катар , Кыргызстан , Южная Корея , Куба , Москва , Санкт-Петербург , Сербия , Великобритания , Турция , Финляндия , Ханой , Хельсинки , Швейцария , Эфиопия , Япония
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