Россиянам стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран

Рейсы будут летать только в столицы: из Москвы — в Ханой Дели , Доху и Хельсинки , из Санкт-Петербурга — в Хельсинки. Во Вьетнам, Индию пока будут вылетать по два рейса в неделю, в Финляндию — два рейса из Москвы и два из Санкт-Петербурга, а в Катар — три рейса в неделю. Впрочем, для туристов эти направления пока недоступны. Популярные у российских путешественников Индия, Вьетнам, а также Финляндия и Катар разрешили въезд возможен только в особых случаях, например, с гуманитарными, учебными целями или по работе.

Улететь прямыми рейсами россияне могут также еще в 16 стран, с которыми авиасообщение было восстановлено в прошлом году. Среди них Турция, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Казахстан, Киргизия, Беларусь, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Эфиопия, Сейшелы и Великобритания. Правда авиасообщение с Великобританией опять было приостановлено с 22 декабря 2020 года до 1 февраля 2021 года из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса.