Видео с выставки молочной продукции в Крокус Экспо 

С 26 января 2021 года в подмосковном Красногорске на территории выставочного центра "Крокус Экспо" открыта масштабная международная выставка оборудования для производства молока и молочной продукции DairyTech.
«Выставка является профессиональным мероприятием высокого уровня, где представляется весь спектр оборудования для переработки молока и производства молочной продукции. Подмосковью дается возможность показать себя, продемонстрировать лучшие свои достижения в молочной отрасли, в области внедрения новых современных технологий и оборудования. Это еще и хороший обмен опытом и идеями», — рассказал исполняющий обязанности главы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.