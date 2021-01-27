Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Видео с выставки молочной продукции в Крокус Экспо 

Вадим Дроздов 22 минуты назад
С 26 января 2021 года в подмосковном Красногорске на территории выставочного центра "Крокус Экспо" открыта масштабная международная выставка оборудования для производства молока и молочной продукции DairyTech.
«Выставка является профессиональным мероприятием высокого уровня, где представляется весь спектр оборудования для переработки молока и производства молочной продукции. Подмосковью дается возможность показать себя, продемонстрировать лучшие свои достижения в молочной отрасли, в области внедрения новых современных технологий и оборудования. Это еще и хороший обмен опытом и идеями», — рассказал исполняющий обязанности главы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
Общество , Видео , Сергей Воскресенский , Минсельхоз
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с режимом «Чёрного неба» в Красноярске
00:46
Видео с режимом «Чёрного неба» в Красноярске
Общество
Видео в стиле треш-тикток от депутата с Сахалина
01:20
Видео в стиле треш-тикток от депутата с Сахалина
Общество
Видео с места отравления ребенка наркотиками
01:46
Видео с места отравления ребенка наркотиками
Происшествия
Видео с выставки молочной продукции в Крокус Экспо
02:34
Видео с выставки молочной продукции в Крокус Экспо
Общество
Мать с ребенком, живущих в подвале, сняли на видео
02:49
Мать с ребенком, живущих в подвале, сняли на видео
Общество
Видео с места взрыва общественного туалета в ВДНХ
01:06
Видео с места взрыва общественного туалета в ВДНХ
Происшествия
Занятия на симуляторе Су-34 показали на видео
02:45
Занятия на симуляторе Су-34 показали на видео
Армия
Видео доставки вакцины «Спутник V» в Сербию
01:11
Видео доставки вакцины «Спутник V» в Сербию
В мире
Видео возобновившейся в Ухане ночной жизни
01:42
Видео возобновившейся в Ухане ночной жизни
В мире
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
04:53
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение