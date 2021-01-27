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В Роспотребнадзоре объяснили спад числа новых случаев заражения COVID-19 

ТК «Звезда» и ещё 5 32 минуты назад
Новогодние праздники сочли причиной спада заражения COVID
Фото: ТАСС
Новогодние праздники, во время которых россияне фактически находились на изоляции, способствовали уменьшению количества новых случаев заражения COVID-19. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Стабилизация ситуации с коронавирусом в России точно наступила. Ключевой момент в уменьшении числа новых выявленных заболевших за сутки — это разобщение, которое произошло в праздники», — приводит РИА Новости слова ученого.

Горелов полагает, что так как в течение почти двух недель люди значительно снизили социальную активность, реже пользовались общественным транспортом и фактически находились на изоляции столько времени, сколько составляет инкубационный период коронавируса, то цепочки передачи инфекции были разорваны.
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Общество , Наука и техника , Александр Горелов , РАН , Роспотребнадзор , РИА Новости
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