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Россия возобновила авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром 

Мир24 и ещё 3 43 минуты назад
Россия возобновила авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром
Фото: mir24.tv/ / Игорь Медведев
Россия в среду возобновит авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса, с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.
Теперь авиакомпании будут выполнять рейсы Москва-Ханой, Москва-Дели, Москва-Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки дважды в неделю. Полеты Москва-Доха будут совершаться три раза в неделю.
О возобновлении полетов по этим направлениям пока объявил только «Аэрофлот»: с 28 января компания откроет рейсы в Финляндию. Полеты по маршруту Москва — Хельсинки — Москва будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и субботам.
Ранее, в ноябре, Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами. Кроме того, Россия увеличила количество квот на полеты в Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, на Кубу и Мальдивы.
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Общество , Аэрофлот , Вьетнам , Дели , Индия , Катар , Куба , Москва , Санкт-Петербург , Сейшелы , Финляндия , Ханой , Хельсинки , Эфиопия
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