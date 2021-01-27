В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19

Александр Горелов. Заметное снижение заболеваемости COVID-19 в России , вероятно, начнется в марте, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора , член-корреспондент РАН

По словам собеседника агентства, сейчас фаза медленного роста заболеваемости коронавирусом в России завершилась и сменилась фазой стабилизации.

"Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости", — сказал Горелов.

Он уточнил, что, скорее всего, к летним показателям заболеваемости COVID-19 Россия вернется уже к концу весны, в мае. Вирус полностью не исчезнет, однако статистика заражения снизится.