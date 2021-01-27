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Москва

В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 28 минут назад
В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Заметное снижение заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, начнется в марте, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
По словам собеседника агентства, сейчас фаза медленного роста заболеваемости коронавирусом в России завершилась и сменилась фазой стабилизации.

"Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости", — сказал Горелов.

Он уточнил, что, скорее всего, к летним показателям заболеваемости COVID-19 Россия вернется уже к концу весны, в мае. Вирус полностью не исчезнет, однако статистика заражения снизится.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Александр Горелов , РАН , Роспотребнадзор , РИА Новости , Москва
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