В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19

Заметное снижение заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, начнется в марте, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
По словам собеседника агентства, сейчас фаза медленного роста заболеваемости коронавирусом в России завершилась и сменилась фазой стабилизации.
"Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости", — сказал Горелов.
Он уточнил, что, скорее всего, к летним показателям заболеваемости COVID-19 Россия вернется уже к концу весны, в мае. Вирус полностью не исчезнет, однако статистика заражения снизится.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.