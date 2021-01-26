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В Краснодаре умерла поэтесса блокадница Лидия Хямелянина 

ТАСС 39 минут назад
В Краснодаре умерла поэтесса блокадница Лидия Хямелянина
Фото: youtube.com
Поэтесса блокадница Лидия Хямелянина умерла в Краснодаре в возрасте 86 лет. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Не стало Лидии Хямеляниной — поэтессы, очень сильной и одаренной женщины нашего края. Во время Великой Отечественной войны она воспитывалась в детском доме блокадного Ленинграда, пережила все ужасы трагедии города на Неве. В декабре 1943 года Лидия вместе с мамой переехала в Краснодар", — написал Кондратьев.

Он отметил, что именно на Кубани раскрылся творческий потенциал поэтессы. Также Кондратьев рассказал, что часто встречался с Хямеляниной на различных мероприятиях.

"Ее уважали и ценили в ветеранских кругах, ждали в учебных заведениях, где она делилась с молодежью своими воспоминаниями. Для всех нас Лидия Хямелянина навсегда останется примером истинного патриотизма и преданности своему Отечеству. Это большая утрата для всего края и для меня лично", — добавил глава региона.

Лидия Тимофеевна Хямелянина родилась в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны она воспитывалась в детском доме блокадного Ленинграда, который затем эвакуировали в село Алексеевка под Уфой. В декабре 1943 года Лидию нашла мама, забрала из детдома.
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Комментарии
Общество , Вениамин Кондратьев , ИТАР-ТАСС , Краснодар , Краснодарский Край
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