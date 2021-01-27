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В Московской области возобновили работу проекта «Активное долголетие» 

Вести Подмосковья и ещё 5 1 час назад
В Подмосковье возобновили занятия в рамках проекта «Активное долголетие»
Фото: Александр Авилов / АГН "Москва"
В Московской области возобновили занятия в рамках проекта «Активное долголетие». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития. Занятия на свежем воздухе уже начались с 22 января. В городах, где эпидемиологическая обстановка не вызывает опасений, откроются клубы «Активное долголетие».
Количество муниципалитетов, где возобновится проект «Активное долголетие», будет расти. Отметим, что всего в области работают пятьдесят пять клубов данного проекта. Чтобы посетить клуб, участникам нужно сделать прививку от коронавируса или иметь антитела. Подтвердить вакцинацию необходимо справкой.
Записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Подмосковье можно через портал госуслуг, по телефону 122, в поликлиниках и многофункциональных центрах.
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