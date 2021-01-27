В Подмосковье возобновили занятия в рамках проекта «Активное долголетие»

Московской области возобновили занятия в рамках проекта «Активное долголетие». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития. Занятия на свежем воздухе уже начались с 22 января. В городах, где эпидемиологическая обстановка не вызывает опасений, откроются клубы «Активное долголетие».

Количество муниципалитетов, где возобновится проект «Активное долголетие», будет расти. Отметим, что всего в области работают пятьдесят пять клубов данного проекта. Чтобы посетить клуб, участникам нужно сделать прививку от коронавируса или иметь антитела. Подтвердить вакцинацию необходимо справкой.

Записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Подмосковье можно через портал госуслуг, по телефону 122, в поликлиниках и многофункциональных центрах.