Скончался ученый Евгений Беляев 

С именем Евгения Николаевича связаны одни из наиболее ярких страниц истории санитарно-эпидемиологической службы России. Свою организаторскую и практическую деятельность Евгений Николаевич всегда сочетал с научной деятельностью и по праву являлся одним из ведущих ученых Российской Федерации в области организации и управления санитарно-эпидемиологической службой.

Жизненный путь Евгения Николаевича всегда был наполнен выдающимися достижениями, а мудрость и энергия выдающегося работника общественного здравоохранения, вызывали только восхищение. Для всех нас Евгений Николаевич останется примером ученого, врача, гуманиста, друга и человека, который вызывал чувство глубокого уважения и восхищения как чуткий, добрый, внимательный врач, готовый всегда прийти на помощь. Он обладал огромным личным обаянием, богатым житейским опытом, широкой эрудицией и душевной теплотой, а высокий профессионализм, принципиальность, доброта и отзывчивость снискали Евгению Николаевичу заслуженное уважение и авторитет как в научных кругах, так и в сообществе медиков, врачей-гигиенистов и многочисленных учеников.

Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования семье и близким Евгения Николаевича, друзьям и коллегам.